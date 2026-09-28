Karol G y su “BbY WOW” destronan a Taylor Swift

Karol G no parece dispuesta a ceder el trono y volvió a colocarse en el primer puesto del Top Global de Spotify con “BbY WOW”, su colaboración con Judeline y rusowsky, después de que Taylor Swift irrumpiera con fuerza en el ranking tras estrenar cuatro canciones nuevas.

El movimiento se produjo luego del lanzamiento de “The Life of a Showgirl: The Encore”, la nueva edición del álbum de Swift que llegó a las plataformas el 25 de septiembre con cuatro temas adicionales: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.

Taylor Swift puso a temblar el Top Global

En su primer día, “Patient Zero” debutó en el número uno global de Spotify con alrededor de 13,7 millones de reproducciones, mientras “Cleveland!” ocupó el segundo lugar con aproximadamente 9,6 millones. “Pink Clouding” y “Babylon” completaron el dominio de la estadounidense en las cuatro primeras posiciones.

Ese desembarco desplazó temporalmente a “BbY WOW”, que venía manteniendo una fuerte presencia en la parte alta del listado. La competencia, sin embargo, no tardó en cambiar nuevamente.

Según el registro del Top Global diario correspondiente al 26 de septiembre, “BbY WOW” regresó al número uno con 6.211.110 reproducciones, mientras “Patient Zero” quedó segunda con 5.547.520 y “Cleveland!” tercera con 3.716.088.

La diferencia fue suficiente para que Karol G recuperara la cima apenas un día después del impresionante debut de Swift.

“BbY WOW”: la canción del momento

El éxito de “BbY WOW” tiene además una historia particular. Karol G reveló recientemente que la canción estuvo cerca de quedarse fuera de “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, pero su intuición terminó cambiando el destino del tema.

La artista explicó que la canción había sido escrita inicialmente junto a Judeline, pero sentía que todavía le faltaba algo.

Fue entonces cuando pensó en incorporar a rusowsky y volver a trabajar con Judeline para completar la propuesta. Las voces fueron grabadas desde distintos puntos de España a contrarreloj, justo antes de que Karol hiciera público el tracklist definitivo.

El resultado terminó convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos del álbum y en una canción capaz de recuperar el número uno mundial incluso después de la llegada de Taylor Swift.

“Patient Zero”: la nueva apuesta de Taylor Swift

Taylor Swift, por su parte, llegó al ranking con una estrategia que amplió The Life of a Showgirl hasta las 16 canciones. “Patient Zero” encabeza las cuatro novedades de The Encore, una edición anunciada apenas días antes de su lanzamiento.

La canción tuvo un arranque especialmente contundente en Spotify y se convirtió en la principal carta de presentación de esta nueva etapa del álbum.

Además, Swift prepara un videoclip de “Patient Zero” dirigido por ella misma y protagonizado junto a Colin Farrell y Dakota Johnson, cuyo estreno está previsto alrededor de los MTV VMAs.