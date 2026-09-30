Karol G se convierte en la latina más taquillera en Estados Unidos: ¿Cuánto acumula?

Karol G vuelve a hacer historia. La cantante colombiana consiguió un nuevo récord de taquilla en Estados Unidos con su gira “Viajando por el mundo, Tropitour”, que en apenas 17 presentaciones ya superó la recaudación que había conseguido con su anterior recorrido internacional.

¿Cuánto acumuló Karol G?

De acuerdo con los datos de Touring Data, la artista acumuló aproximadamente 160 millones de dólares en ingresos durante sus primeras 17 fechas estadounidenses. Con esta cifra dejó atrás los 138 millones de dólares obtenidos en 15 conciertos por su anterior gira, “Mañana será bonito Tour”.

La nueva marca confirma la enorme convocatoria que ha conseguido ‘La Bichota’ en los grandes estadios estadounidenses. Su actual recorrido comenzó el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago y fue diseñado específicamente para grandes recintos.

Uno de los escenarios que más aportó a esta histórica taquilla fue el MetLife Stadium de East Rutherford, donde la paisa ofreció dos conciertos completamente agotados. En ambas funciones reunió a 103.705 espectadores y consiguió una recaudación de 25.349.658 dólares.

Por otro lado, el espectáculo del 18 de septiembre en ese mismo estadio congregó a 53.283 personas y generó 12,906 millones de dólares, cifra señalada como la mayor recaudación conseguida por una artista latina femenina en un solo concierto en Estados Unidos.

Millones de entradas y estadios llenos

En el Sun Bowl de El Paso, la colombiana vendió 75.946 entradas durante dos presentaciones y obtuvo 13.379.411 dólares. En el Alamodome de San Antonio reunió a 49.175 asistentes, mientras que en el Gillette Stadium de Foxborough convocó a 36.203 personas.

La etapa estadounidense de la gira contempla 21 fechas y las proyecciones de Touring Data apuntan a que la recaudación podría superar los 200 millones de dólares cuando concluya este tramo.

El impacto de “Viajando por el mundo, Tropitour” no se limita a Estados Unidos. La gira fue ampliada hasta alcanzar 63 conciertos en estadios de tres continentes, después de que se vendieran más de dos millones de entradas y la demanda obligara a sumar nuevas funciones.

Después de su recorrido por Estados Unidos, América Latina y Europa, la artista tiene previsto regresar a Colombia para ofrecer tres conciertos en el estadio El Campín de Bogotá, programados para los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026.