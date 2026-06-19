Karol G hace un llamado a los colombianos previo a la segunda vuelta presidencial

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A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, Karol G envió un mensaje de conciencia a los colombianos e incitó a votar el próximo domingo 21 de junio.

Con mucha responsabilidad y comprometida con su país, la “Bichota” invitó a los ciudadanos a buscar información, escuchar, leer y analizar antes de emitir un voto, el cual tiene repercusiones a futuro.

“Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años; así que tómate tu decisión muy en serio”, escribió con firmeza la cantante.

También hizo un llamado a respetar la posición política de cada persona para no generar conflictos entre colombianos que tienen como objetivo el bien para Colombia. “Y algo muy importante: respeta la opinión del otro. ¡Al final todos queremos una Colombia mejor!”, destacó.

Segunda vuelta en Colombia

El domingo 21 de junio, más de 40 millones de ciudadanos decidirán el futuro de Colombia en los próximos cuatro años. Para estas elecciones presidenciales deben elegir entre dos opciones: Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, e Iván Cepeda, identificado con la continuidad progresista del gobierno de Gustavo Petro.

De la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos, a diferencia de su contrincante, quien logró 9,6 millones, aunque es una diferencia ajustada que mantiene en vilo a ambos en los comandos de campaña.