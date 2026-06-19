Falleció el periodista y escritor venezolano Daniel Alirio Castellano

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La tarde del jueves 18 de junio, el Teatro Teresa Carreño confirmó en redes sociales la muerte del periodista venezolano, Daniel Alirio Castellano Amarista. El emblemático recinto caraqueño, dedicó un mensaje de condolencias a los familiares y amigos cercanos del hombre.

Legado en la cultura y la televisión

Aunque no se reveló la causa del deceso, la institución resaltó sus trabajos más importantes como reportero y conductor de programas de opinión. Además, fue autor de obras de investigación, las cuales fueron presentadas con gran éxito en el complejo cultural.

“Daniel no solo destacó por su impecable trayectoria en el periodismo de opinión nacional, sino que dejó una huella imborrable en la memoria cultural de nuestro país y, muy especialmente, en el corazón de este teatro”, escribieron en el texto posteado en Instagram.

Entre sus trabajos más destacados fueron con el canal Venezolana de Televisión (VTV), donde entrevistó a diversas figuras de la política nacional.

Galardones y publicaciones

En el año 2015 presentó su libro titulado “El cascanueces de Vicente Nebreda y el Teatro Teresa Carreño”, el cual le valió el Premio Nacional del Libro y el Premio Municipal de Danza.

En el 2020 lanzó el libro “100 Bailarines”, un ejemplar que recopila la vida de los bailarines más destacados e importantes del Ballet Teresa Carreño, y narra la historia de la compañía a profundidad.

En el 2007 se ganó el Premio Metropolitano de Periodismo Aníbal Nazoa.

Tras el anuncio, la publicación del recinto nacional se llenó de mensajes de condolencias y recuerdos de personas que pasaron tiempo al lado del periodista criollo.