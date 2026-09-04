Julio Iglesias enfrenta nueva demanda por presuntas agresiones sexuales

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El español Julio Iglesias vuelve a la polémica y una vez más por acusaciones de agresión sexual en su contra. Y es que, dos exempleadas del cantante presentaron una nueva querella en su contra por presuntas agresiones sexuales, acoso y condiciones laborales forzadas.

Las dos mujeres que habían denunciado al artista por hechos que, según testimonios, ocurrieron en 2021, decidieron acudir nuevamente a la Justicia española luego de que el Ministerio Fiscal archivara su primera denuncia al considera que no había competencia para investigar el caso.

Las denunciantes, identificadas públicamente con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, cuentan con el acompañamiento de la organización Women’s Link Worldwide, que confirmó la presentación de la nueva demanda.

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

En la querella sostienen que habrían sido sometidas de manera continuada a situaciones de acoso y presuntas agresiones sexuales, además de condiciones laborales que califican como forzadas y degradantes.

De acuerdo con la información difundida, una de las mujeres era empleada del hogar y la otra trabajaba como fisioterapeuta. Ambas señalaron que los hechos denunciados habrían ocurrido en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Women’s Link considera que los hechos descritos podrían ser investigados como posibles delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual, lesiones, trato degradante y vulneración de los derechos de las trabajadoras.

Una de las denunciantes también aseguró que durante el periodo en el que trabajaba para el cantante habría sido obligada a someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes destinados a detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.

La primera denuncia fue archivada en España

El nuevo movimiento judicial se produce después de que la primera denuncia presentada por las mujeres terminara archivada. La Fiscalía española consideró entonces que no existía un vínculo suficiente con España y que, por tanto, sus tribunales no tenían jurisdicción para investigar los hechos.

Sin embargo, Women’s Link insiste en que aquel archivo no significa que las acusaciones hayan sido juzgadas ni que exista una decisión judicial definitiva sobre el fondo del caso.

La organización espera que esta nueva querella sea admitida y permita investigar los testimonios presentados por las dos mujeres.

“Rebeca” y “Laura” también buscan que su caso sirva para visibilizar las dificultades que pueden enfrentar otras trabajadoras del hogar en situaciones de vulnerabilidad y abuso.

Desde que las denuncias salieron a la luz, Julio Iglesias ha rechazado la veracidad de las acusaciones. Sus abogados han sostenido que el cantante ha sido víctima de un “linchamiento público” y han cuestionado las informaciones difundidas sobre el caso.