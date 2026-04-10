Jim Velásquez confiesa que Alina Lozano lo corrió de su casa

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La historia de amor entre Jim Velásquez y Alina Lozano, una de las parejas más comentadas en redes sociales, atraviesa nuevamente una fuerte crisis que ha captado la atención del público, en medio de la poca credibilidad de algunos.

Tras meses de polémicas, rumores y contenido viral, la pareja confirmó su separación, dejando claro que no se trata de una simple pausa, sino de una situación emocional más profunda que ha ido creciendo con el tiempo.

¿Qué ocurrió entre Jim Velásquez y Alina Lozano?

Uno de los motivos más repetidos por Velásquez es que la ruptura no responde a la ausencia de sentimientos. Según explicó, el problema radica en el momento personal que atraviesa cada uno.

El influencer aseguró que ambos están en etapas distintas de la vida, lo que ha generado tensiones difíciles de sostener en la relación.

“Todo ha sido muy reciente, íbamos a venir juntos, pasaron ciertas cosas, entonces decidimos darle un tiempo a la relación”, dijo el joven de 26 años en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo.

Entre tanto, el joven negó ser una persona dependiente de la actriz colombiana y, aseguró que, fue ella quien le pidió un espacio por lo que él tomo la determinación de regresar a su casa.

“Ella me pidió que me fuera de la casa, entonces yo me fui otra vez a vivir con mis papás”, acotó. Vale recordar que, la ruptura llega a pocas semanas de haber sido eliminados del reality “¿Apostarías Por Mí?”, donde fueron los primeros en salir.

Confesión impactante

Sin embargo, la versión más contundente llegó por parte de Lozano, quien recientemente rompió el silencio con una declaración que encendió las redes.

La actriz afirmó que decidió terminar la relación porque le estaba afectando emocionalmente, señalando que ya no le convenía continuar. Sus palabras dejaron entrever que la relación habría pasado de ser una historia mediática a una experiencia personal dolorosa.

“Es un muchacho que trabaja, es un muchacho pilo, que realmente me quería”, reconoció la actriz, quien no dejó pasar que, la diferencia de edad les afectó directamente: “Es muy infantil en muchas cosas, esa lloradera por todo me enloquecía”.

No obstante, Velásquez afirmó que, sí se enamoró de ella sin importar que fuera 30 años mayor que él: “Le confesé que me estaba gustando y ella me dijo: ‘Jamás estaré con un peladito como tú’. Igual seguí intentándolo, ella fue cediendo y terminamos teniendo una relación”.