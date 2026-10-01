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Jennifer López en París: La acusan de “aires de diva” por trato a su equipo de seguridad

Jlo vivió un episodio incómodo con algunos asistentes y fue criticada en redes sociales por su actitud frente a su guardaespaldas

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Kleimar Reina
Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 07:18 pm
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Jennifer López en París: La acusan de “aires de diva” por trato a su equipo de seguridad
Jennifer López en el desfile de Stella McCartney / Cortesía

La “Diva del Bronx” pisó fuerte en París con su llegada al desfile de Stella McCartney, donde tuvo lugar un episodio incómodo con algunos asistentes y fue criticada en redes sociales por su actitud frente a su guardaespaldas.

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Mientras una llovizna arropaba la pasarela de moda en la urbe parisina, Jennifer López se mantuvo firme en la primera fila para disfrutar del “manjar” que significa la nueva colección de la firma, la cual tiene como foco el cambio climático.

Como una de las invitadas especiales, JLo no se despegó de su asiento pese al mal tiempo de la ciudad. Sin embargo, para cubrirse, pidió ayuda a uno de sus guardaespaldas para sostener un paraguas y así evitar mojarse.

Aquel acto despertó una ola de críticas en redes sociales por dejar al hombre bajo la lluvia “solo para gozar el desfile”. No pasó mucho tiempo para que el empleado fuera retirado, así como el paraguas, ya que obstaculizaba la vista a los demás asistentes.

JLo con “aires de diva”

Si bien varios usuarios defendieron su postura, otros condenaron su acción de dejar al hombre de pie sosteniendo el objeto mientras ella permanecía sentada, y la catalogaron con “una actitud de diva”.

“Esos aires de diva. Por eso sus maridos se aburren de ella”, “Payasa y odiosa, eso ha sido siempre la diva” y “Qué mal educada” son algunas de las opiniones en línea.

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