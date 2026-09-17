El impresionante parecido de Jennifer López con una mujer arrestada

En Minnesota, Estados Unidos, la fotografía policial de una mujer ha despertado un intenso debate y revuelo en redes sociales por el parecido con la actriz, cantante y bailarina, Jennifer López.

Mujer arrestada

En la fotografía aparece la mujer identificada como Cyrena Anne Quast, de 35 años, siendo retratada ante la cámara de la policía, teniendo un gran parecido con la conocida “Diva del Bronx”.

Según información de internet, la situación ocurrió el 23 de agosto de 2026, cuando la mujer fue arrestada por supuestamente sustraer dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas.

En cuestión de minutos, internautas comenzaron con la comparación de las imágenes, alegando que el parecido era muy grande con López, logrando que la fotografía se hiciera completamente viral en las plataformas.

Comentarios en redes sociales

“¡Idéntica! Antes de leer pensé que era una película nueva de JLo”, es uno de los comentarios que dejó una internauta en las redes.

Las comparaciones son solo del público, ya que Quast y la intérprete de “Papi” no tienen ninguna relación familiar y ni se conocen.