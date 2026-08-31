Jennifer López revela nombre de los actores con los que se habría acostado

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Jennifer López volvió a causar revuelo con una confesión íntima y sin filtros. La cantante y actriz habló sobre algunos de los hombres que más le llamaron la atención en el cine y aseguró que habría estado dispuesta a llevar esa atracción mucho más lejos.

La declaración ocurrió durante su participación en el podcast “Films To Be Buried With”, conducido por el actor y guionista Brett Goldstein, con quien actualmente comparte protagonismo en la comedia romántica “Office Romance”.

Los favoritos de Jennifer López

La conversación entre colegas cambió drásticamente cuando ambos comenzaron a hablar de películas que habían marcado a la artista. El centro de la charla fue “True Romance”, la cinta de 1993 escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott.

Mientras repasaba la película, Jennifer López fue mencionando a varios de sus protagonistas y no ocultó su admiración por ellos. Entre los nombres que destacó estuvieron Brad Pitt, Christian Slater, Gary Oldman, Dennis Hopper, Christopher Walken y James Gandolfini.

La artista recordó especialmente a Christian Slater, protagonista de la historia, y a Val Kilmer, quien aparece como Elvis Presley en las alucinaciones de su personaje.

También elogió a Patricia Arquette por su interpretación y recordó una de las escenas más famosas de la película, protagonizada por Dennis Hopper y Christopher Walken.

“Me habría acostado con cualquiera de ellos”

Sin rodeos, López reconoció que su atracción por los actores de “True Romance” iba más allá de admirar su trabajo. “Me habría acostado con cualquiera de ellos, lo que dice mucho de mi lado oscuro”, afirmó entre risas.

La intérprete agregó que todos habían estado “j$didamente buenos” en la película, dejando claro que su comentario estaba relacionado tanto con el atractivo de los actores como con la manera en que construyeron sus personajes.

Uno de los casos que más llamó su atención fue Gary Oldman, quien interpretó a Drexl Spivey. La cantante destacó la apariencia del personaje, caracterizado con rastas y dientes de oro, una imagen muy distinta a la que el actor ha mostrado en otros trabajos.