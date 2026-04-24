Integrante de One Direction estaría comprometido en secreto

A pesar de querer ocultar su amorío a los medios de comunicación, una fuente cercana confirmó a Page Six que Zoë Kravitz y Harry Styles estarían comprometidos en secreto.
Los rumores surgieron después de que la hija de Lenny Kravitz fuera fotografiado en las calles de Londres con una enorme sortija en su dedo anular izquierdo, disparando las especulaciones de una posible boda entre los famosos.
Aunque ninguno de los involucrado ha confirmado la noticia, un informante cercano a la pareja afirmó que el artista está “completamente enamorado”. La misma fuente indicó que el compromiso no habría sorprendido a personas cercanas a los novios.
Romance a luz
Desde agosto de 2025, Zoë y Harry fueron vinculados por primera vez al ser captados en Roma tomados del brazo. Poco tiempo después se pasearon por Londres donde se mostraron muy cercanos.
En meses siguientes, los tortolitos no pudieron ocultar más su relación, aunque mantuvieron un perfil bajo, pese a que el exintegrante de One Direction quería mantener todo en privado.
“Siento que han pasado de cero a cien. Es muy difícil tener citas siendo famoso. Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera por algo”, dijo la fuente.
Historial amoroso de Zoë y Harry
Zoë Kravitz estuvo casado por un año (2019-2020) con el actor Karl Glusman. Tres años más tarde se comprometió con Channing Tatum, sin embargo, terminaron en 2024.
Por su parte, Harry Styles sostuvo un historial amoroso con Olivia Wilde, Kendall Jenner, Taylor Swift y Taylor Russell.