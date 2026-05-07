Instagram elimina millones de bots: ¿Cuáles famosos se vieron afectado por esta “purga”?

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Instagram volvió a sacudir el mundo digital con una de sus limpiezas más agresivas de los últimos años. La plataforma eliminó millones de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos, provocando una caída inmediata en el número de seguidores de varias celebridades internacionales.

La actualización impactó especialmente a perfiles con audiencias masivas, dejando en evidencia cuánto inflaban sus números las cuentas no activas o automatizadas.

Aunque para algunos artistas la reducción fue moderada, otros vieron desaparecer millones de seguidores en cuestión de horas, generando conversación en redes sociales y reavivando el debate sobre la credibilidad de las métricas digitales.

Instagram realiza limpieza que golpea a las celebridades

Para influencers, músicos, actores y deportistas, la cantidad de seguidores representa mucho más que popularidad, es una carta de presentación comercial. Contratos publicitarios, colaboraciones y percepción de influencia suelen estar ligados al tamaño de la audiencia.

Por eso, cuando Instagram ejecuta una limpieza de esta magnitud, el impacto no es solo visual. También afecta negociaciones comerciales y obliga a replantear cómo se mide la verdadera influencia digital.

Esta estrategia no es nueva. Instagram históricamente ha realizado purgas periódicas, pero esta vez el alcance fue considerablemente mayor, afectando a algunas de las cuentas más seguidas del planeta.

Los artistas más afectados

Estas fueron algunas de las celebridades que registraron las pérdidas más llamativas tras la eliminación de cuentas falsas e inactivas:

• Cristiano Ronaldo: perdió aproximadamente 3 millones de seguidores, aunque continúa como una de las personas más seguidas del mundo.

• Lionel Messi: registró una baja cercana a 2.7 millones de seguidores, manteniéndose entre los perfiles deportivos más fuertes de la plataforma.

• Selena Gomez: vio desaparecer alrededor de 2.4 millones de seguidores, una cifra que llamó la atención debido a su enorme comunidad digital.

• Kylie Jenner: perdió cerca de 1.8 millones de seguidores, aunque sigue liderando en alcance dentro del universo beauty y lifestyle.

• Kim Kardashian: sufrió una reducción aproximada de 1.3 millones de seguidores tras la depuración.

• Ariana Grande: también se ubicó entre las afectadas con una caída superior al millón de seguidores.

Entre otros famosos afectados están: Justin Bieber y Kim Kardashian quienes perdieron unos 5 millones cada uno, Taylor Swift y Beyoncé bajaron unos 4 millones. Por su parte, cantantes latinas como Anitta vieron perder 900 mil mientras que, la argentina Tini solo perdió 200 mil seguidores.