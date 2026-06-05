Influencer y su esposa interrumpen su embarazo por diagnóstico de síndrome de Down

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Las redes sociales se han convertido en la plataforma para compartir historias que conmueven a millones; tal es el caso del influencer Jesse Ridgway y su esposa, Ashley, quienes tomaron una drástica decisión después de anunciar estar a la espera de su primer hijo.

Por medio de un comunicado, la pareja reveló que el bebé había sido diagnosticado con síndrome de Down y decidieron interrumpir el embarazo, una decisión complicada para los dos.

“Esta semana, mi esposa y yo tomamos la difícil decisión de interrumpir el embarazo debido a la trisomía 21”, escribió.

Para Ridgway y su esposa ha sido un proceso traumático, en especial para Ashley, quien esta semana se sometió al procedimiento médico y se encuentra en recuperación física y emocional.

El creador de contenido explicó en su publicación que “la trisomía 21, también conocida como síndrome de Down, es causada por un cromosoma extra” y “se debe a un error en la división celular, como un fallo. Las probabilidades de que un bebé la tenga son de 1 en 1000”.

Condenan al influencer Jesse Ridgway

Aunque algunos seguidores empatizaron con la situación, otros condenaron la decisión de los novios por no darle la oportunidad al bebé de tener una vida.

Si bien Jesse, de 33 años, sabía lo que se le venía, la avalancha de comentarios en contra en las plataformas digitales no ha cesado. Sin embargo, no todo es malo; su comunidad lo ha defendido contra viento y marea y respalda su dura decisión.

“La mejor decisión que pudieron haber tomado para ellos y para el bebé”, “Amar también es dejar ir”, “Bien, nadie puede juzgar a nadie que no lo va a criar”, son algunas de las opiniones en línea.