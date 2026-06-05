"Vecinos y Rivales": la nueva serie LGBTQ+ protagonizada por actor venezolano

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El pasado jueves 4 de junio se estrenó, oficialmente, “Vecinos y Rivales”, una serie vertical de comedia romántica LGBTQ+ creada para las nuevas audiencias digitales y producida en Miami con altos valores de producción.

Participación de Willy Martin

“Vecinos y Rivales” está protagonizada por Willy Martin y Gianluca Mitrano junto a Micaela Castelotti, con la participación especial de Christian Kuffati y la actuación especial del primer actor Henry Zakka.

La historia, escrita por Javier Valcárcel, dirigida por Arturo Manuit y producida ejecutivamente por Luis Luyando y Willy Martin, sigue a Nico y Alex, dos vecinos cuya inesperada atracción se transforma en una divertida rivalidad cuando descubren que compiten por el mismo papel en una importante producción televisiva.

Entre encuentros fortuitos, malentendidos, romance y segundas oportunidades, la serie explora temas universales como el amor, la ambición y la autenticidad.

Con episodios cortos diseñados específicamente para plataformas sociales, “Vecinos y Rivales” apuesta por una narrativa ágil, cinematográfica y contemporánea, demostrando que las historias LGBTQ+ pueden ocupar espacios de entretenimiento accesibles para todos los públicos sin perder calidad ni profundidad.

Palabras de cariño

“Queríamos crear una historia romántica, divertida, cercana y actual, que pudiera conectar con cualquier persona que alguna vez se haya enamorado en el momento menos esperado”, comentó el equipo de producción.

“Vecinos y Rivales” cuenta con 8 capítulos, de un minuto, que se estrenarán semanalmente (los días jueves) a través de la cuenta oficial en Instagram del seriado: (@vecinos_y_rivales).