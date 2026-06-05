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"Vecinos y Rivales": la nueva serie LGBTQ+ protagonizada por actor venezolano

Una historia romántica, divertida, cercana que puede conectar con personas que se hayan enamorado en el momento menos indicado 

Por

Elvis González
Viernes, 05 de junio de 2026 a las 03:13 pm
"Vecinos y Rivales": la nueva serie LGBTQ+ protagonizada por actor venezolano
Willy Martin / Cortesía
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El pasado jueves 4 de junio se estrenó, oficialmente, “Vecinos y Rivales”, una serie vertical de comedia romántica LGBTQ+ creada para las nuevas audiencias digitales y producida en Miami con altos valores de producción.

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Participación de Willy Martin 

“Vecinos y Rivales” está protagonizada por Willy Martin y Gianluca Mitrano junto a Micaela Castelotti, con la participación especial de Christian Kuffati y la actuación especial del primer actor Henry Zakka.

La historia, escrita por Javier Valcárcel, dirigida por Arturo Manuit y producida ejecutivamente por Luis Luyando y Willy Martin, sigue a Nico y Alex, dos vecinos cuya inesperada atracción se transforma en una divertida rivalidad cuando descubren que compiten por el mismo papel en una importante producción televisiva.

Entre encuentros fortuitos, malentendidos, romance y segundas oportunidades, la serie explora temas universales como el amor, la ambición y la autenticidad.

Con episodios cortos diseñados específicamente para plataformas sociales, “Vecinos y Rivales” apuesta por una narrativa ágil, cinematográfica y contemporánea, demostrando que las historias LGBTQ+ pueden ocupar espacios de entretenimiento accesibles para todos los públicos sin perder calidad ni profundidad.

Palabras de cariño 

“Queríamos crear una historia romántica, divertida, cercana y actual, que pudiera conectar con cualquier persona que alguna vez se haya enamorado en el momento menos esperado”, comentó el equipo de producción.

“Vecinos y Rivales” cuenta con 8 capítulos, de un minuto, que se estrenarán semanalmente (los días jueves) a través de la cuenta oficial en Instagram del seriado: (@vecinos_y_rivales).

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