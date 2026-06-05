Dua Lipa toma las calles de Italia para celebrar su boda de lujo

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La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner han elegido la idílica isla de Sicilia, Italia, para celebrar su boda. La celebración se desarrollará durante varios días con un despliegue de seguridad para la protección de al menos 300 invitados.

Según información de los medios internacionales, la organización está a cargo de Alessandra Grillo, con la celebración prevista entre el jueves y el sábado en las icónicas zonas de la Piazza Santa Anna y la Piazza Croce dei Vespri, en el centro histórico de Palermo, que permanecerán cerradas bajo la justificación de una "producción demostrativa".

Las restricciones no se limitan al espacio público; los residentes del sector reportaron cuántas personas habitarán sus viviendas durante tres días. Además, existen acuerdos de confidencialidad para prohibir cualquier foto o video en redes sociales.

Detalles de lujo de la celebración

Los novios y sus cerca de 300 invitados se hospedarán en el lujoso Grand Hotel et des Palmes Igiea. Dua y Callum tienen contemplado un cronograma de actividades que inicia el viernes con una recepción en el histórico Palazzo Gangi, seguida de una velada en la Galleria d’Arte Moderna de Palermo.

Por su parte, el sábado se tiene previsto un traslado a Bagheria, en la monumental Villa Valguarnera. Esta localidad mantendrá restricciones viales hasta el 8 de junio.

Una lista de invitados VIP

Aunque no hay una lista oficial de invitados, figuras como Charli XCX, Olivia Dean y Mark Ronson podrían estar entre los más esperados. Sin embargo, la gran sorpresa podría ser la actuación en vivo del legendario Elton John.