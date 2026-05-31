Dua Lipa y Callum Turner se casan en secreto en Londres: mira las primeras imágenes

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Después de meses de rumores, especulaciones y preparativos que mantenían atentos a sus seguidores, Dua Lipa y Callum Turner finalmente se convirtieron en marido y mujer.

La cantante británica y el actor celebraron una ceremonia íntima en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, uno de los lugares favoritos de las celebridades para contraer matrimonio.

La boda se realizó en un ambiente privado, lejos de los grandes reflectores, y contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes esperaban que la pareja se casara directamente en Italia durante los festejos que habían comenzado a organizarse para los próximos días.

Dua Lipa tuvo una ceremonia discreta

Fiel a su personalidad, Dua Lipa apostó por un look elegante y sofisticado para uno de los días más importantes de su vida.

Las imágenes difundidas tras la ceremonia muestran a la intérprete de "Levitating" vistiendo un diseño blanco de alta costura de Schiaparelli, complementado con accesorios cuidadosamente seleccionados para la ocasión.

Por su parte, Turner eligió un clásico traje azul marino que mantuvo la estética sobria y refinada del evento.

Tras formalizar su unión, los recién casados abandonaron el recinto entre aplausos, sonrisas y una lluvia de confeti lanzada por sus invitados, una escena que rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales.

De una historia discreta a una boda sorpresa

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner se convirtió en una de las más comentadas de la industria del entretenimiento desde que comenzaron los rumores de romance a inicios de 2024.

A diferencia de otras parejas del espectáculo, ambos optaron por mantener un perfil relativamente bajo, aunque con el paso del tiempo fueron apareciendo juntos en eventos, viajes y publicaciones que confirmaban la solidez de su relación.

El compromiso llegó en 2025 y desde entonces comenzaron las especulaciones sobre la fecha y el lugar donde celebrarían su boda. Sin embargo, la pareja logró mantener los detalles en secreto hasta el último momento.

Londres es solo el comienzo

Aunque ya son legalmente marido y mujer, todo apunta a que las celebraciones apenas comienzan.

Diversos medios internacionales aseguran que la ceremonia celebrada en Londres representa únicamente el enlace civil de la pareja y que en los próximos días se llevará a cabo una gran celebración en Sicilia, Italia, donde se espera la asistencia de importantes figuras del entretenimiento.

Entre los nombres que han sonado como posibles invitados destacan Elton John, Charli XCX, Mark Ronson y Donatella Versace, aunque los detalles oficiales continúan manejándose con absoluta discreción.