Dua Lipa vs Samsung: la disputa legal que sacude la industria del entretenimiento

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La cantante británica, Dua Lipa, está que arde luego de interponer una demanda de 15 millones de dólares contra Samsung Electronics. El caso, que ya generó revolución en redes sociales, gira en torno al supuesto uno no autorizado de su imagen en una campaña promocional de televisores.

Según la artista, su fotografía habría sido utilizada en el embalaje de productos sin su consentimiento, lo que generó una percepción de “falsa colaboración” con la compañía tecnológica.

Las acusaciones de Dua Lipa

En documentos legales presentados en un tribunal de California, la intérprete de “Levitating” sostiene que Samsung utilizó una imagen suya tomada durante un evento musical en 2024 para promocionar televisores vendidos en el mercado estadounidense.

La cantante argumenta que nunca autorizó ese uso comercial y que tampoco recibió compensación alguna por la explotación de su imagen. Además, su equipo legal afirma que la situación afectó a su control sobre su marca personal y a sus acuerdos de exclusividad con otras firmas globales.

Aunque no se han difundido declaraciones extensas directas de la artista en medios judiciales, su postura es clara dentro del expediente donde alegan que la imagen fue utilizada sin permiso, sin acuerdo previo y con fines publicitarios que sugieren una relación de patrocinio inexistente.

En este sentido, el equipo legal de la británica se apega a la Ley Lanham federal y reclamos por infracción de marcas registradas, pues, la imagen tomada en tras bastidores contiene derechos que le pertenecen a la propia protagonista.

La respuesta oficial de Samsung

Tras lo sucedido, la marca respondió públicamente a las acusaciones rechazando cualquier intención de infracción. La compañía sostiene que la imagen en cuestión fue proporcionada por un socio externo de contenido, que habría garantizado contar con todos los permisos necesarios.

“La imagen se utilizó únicamente después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público. Dada esta garantía, negamos cualquier acusación de uso indebido intencional”, se lee en el comunicado.

En su defensa, la empresa tecnológica asegura que actuó de buena fe y que confiaba en la documentación facilitada por terceros. Asimismo, Samsung declaró que mantiene su disposición a resolver el conflicto de manera constructiva con el equipo legal de Dua Lipa.

“Samsung siente un profundo respeto por la Sra. Lipa y por la propiedad intelectual de todos los artistas. Hemos buscado activamente y seguimos abiertos a una resolución constructiva con el equipo de la Sra. Lipa”, agregaron.