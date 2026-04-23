Dua Lipa contribuye en el rescate médico de Ucrania en medio de la guerra

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La cantante británica, Dua Lipa, se ha convertido en protagonista de una historia de impacto humano tras contribuir a la financiación de una camioneta de rescate destinada al frente de guerra en Ucrania.

El vehículo, entregado al Primer Batallón Médico Separado, no es un simple medio de transporte, se trata de una herramienta clave para evacuar soldados heridos en zonas de combate, donde cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Así fue la ayuda de Dua Lipa a Ucrania

La iniciativa no surgió de manera improvisada. La financiación se logró a través de un evento benéfico organizado en Londres mediante Service95, la plataforma impulsada por la propia artista, en colaboración con la organización humanitaria Driving Ukraine.

Durante el evento, se recaudaron fondos destinados específicamente a la adquisición de vehículos adaptados para misiones médicas.

Estas unidades forman parte de convoyes humanitarios que se encargan de trasladar heridos desde zonas de alto riesgo hasta puntos donde puedan recibir atención.

Agradecimiento del frente

La respuesta desde Ucrania no tardó en llegar. Los médicos militares beneficiados compartieron un mensaje público acompañado de un video en el que expresaron su gratitud hacia la cantante.

En el mensaje destacaron que el vehículo permitirá continuar con misiones críticas en el campo de batalla, subrayando que este tipo de apoyo tiene un impacto directo en la supervivencia de los heridos.

“Gracias a Dua Lipa, Service95 y Driving Ukraine por esta poderosa camioneta pickup para el Primer Batallón Médico Separado”, escribieron en redes sociales.