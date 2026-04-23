Hombre intenta ahorcar a su expareja dentro de un reality show

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Dos participantes del reality show serbio “Elita 9”, protagonizaron una fuerte pelea que escaló a una violencia extrema que hoy da la vuelta al mundo. Lo ocurrido el pasado 20 de abril no solo dejó en shock a los espectadores, sino que desató una fuerte crítica en redes sociales.

El horror dentro del reality show

Todo comenzó como un intercambio de reclamos entre dos participantes dentro de la llamada “Casa Blanca”, el espacio principal del programa. Sin embargo, la confrontación se salió de control cuando en medio del conflicto, la chica le rompió el diente a su ex.

En cuestión de segundos, la discusión entre Maja Marinković y Asmin Durdžić se transformó en un episodio violento. El hombre sujetó del cuello a la mujer mientras las cámaras continuaban transmitiendo en vivo, generando pánico entre los presentes y la audiencia.

Otros participantes reaccionaron con gritos y confusión, pero la intervención no fue inmediata. Durante varios segundos, la agresión continuó sin que la producción detuviera la escena, lo que posteriormente se convertiría en uno de los puntos más criticados.

Seguridad tardía

Finalmente, el equipo de seguridad ingresó al set para separar a los involucrados y contener la situación. No obstante, para muchos espectadores, la reacción llegó demasiado tarde.

Tras el incidente, el agresor fue retenido por autoridades locales, aunque recuperó su libertad horas después. Hasta el momento, no se han anunciado sanciones definitivas por parte de la producción del programa, lo que ha incrementado la polémica.

Además, las versiones de los participantes sobre lo ocurrido han sido contradictorias, lo que ha añadido más tensión dentro y fuera del reality.

Redes sociales estallan

Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando una ola de indignación internacional. Usuarios cuestionaron no solo la violencia en sí, sino también la decisión de mantener la transmisión activa durante el ataque.

Comentarios como “esto es una locura” o “no entiendo cómo el programa sigue al aire” reflejan el sentir de una audiencia cada vez más crítica con este tipo de contenidos.