Hijo de Eugenio Derbez afirma ser víctima de extorsión por caso de abuso

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El hijo de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez, enfrenta una acusación de abuso sexual por parte de una joven modelo estadounidense, con quien trabajó en un video musical.

Acompañado de su equipo de abogados, el artista de 35 años desmiente de forma rotunda los señalamientos, afirma contar con las evidencias para demostrar su inocencia y asegura que todo este proceso es producto de una extorsión.

La acusación sobre Vadhir Derbez

De acuerdo con el expediente judicial obtenido por medios de comunicación, una joven de 19 años presentó una denuncia formal en la que señala al hijo de Eugenio Derbez por presunta violación. El hecho habría ocurrido en Coyoacán, en la Ciudad de México, durante la filmación de un videoclip.

La presunta víctima sostiene que el también actor se acercó a ella mientras descansaba en el suelo y la llevó hasta su camerino.

Tras el supuesto ataque, la mujer acudió a las autoridades para formalizar la denuncia. Aunque se desconoce su identidad, se confirmó que le realizaron evaluaciones médicas y psicológicas como parte de la investigación.

Equipo legal sostiene que es un caso de extorsión

La defensa de Vadhir Derbez, encabezada por Enrique González Casanova y Damián Martínez, informó que no fue notificada del proceso legal por las vías correspondientes.

No obstante, se percataron de la denuncia cuando su cliente recibió amenazas a través de redes sociales y mensajes de texto, exigiéndole un pago de 350 mil dólares a cambio de su silencio.

Al negarse, los extorsionadores le hicieron llegar imágenes de los documentos de la fiscalía. El equipo legal interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En medio del escándalo, el artista mantiene su inocencia y confía en que las autoridades esclarecerán los hechos.