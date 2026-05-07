Hijo de actor mexicano es acusado de abuso sexual a una modelo y así reacciona

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Vadhir Derbez, hijo del actor mexicano Eugenio Derbez, quedó en el centro de la conversación luego de pronunciarse sobre las acusaciones que circularon recientemente en su contra en redes sociales.

El actor y cantante mexicano negó categóricamente los señalamientos de abuso sexual y aseguró que detrás de la polémica existiría un intento de presunta extorsión.

La controversia comenzó a escalar cuando publicaciones virales lo vincularon con acusaciones delicadas, provocando una rápida reacción entre usuarios y medios de entretenimiento.

Vadhir Derbez responde de forma directa

A través de un comunicado, Vadhir dejó claro que rechaza las acusaciones y aseguró que no permanecerá en silencio frente a lo que considera una situación grave y dañina para su reputación.

El artista explicó que su equipo legal ya está involucrado en el caso y analiza las acciones correspondientes. Según su versión, el conflicto no se trataría únicamente de una acusación pública, sino de una supuesta estrategia de presión económica hecha por redes sociales.

La respuesta del cantante fue inmediata: “Si estoy dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, dijo de forma tajante.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la afirmación de que estaría enfrentando un presunto intento de extorsión. Aunque no ofreció detalles específicos sobre montos, personas involucradas o avances legales, sí dejó entrever que la situación habría escalado más allá.

Acusaciones contra Vadhir

La acusación contra Vadhir Derbez surge a partir de una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Según el documento legal difundido en medios, la joven asegura que los hechos habrían ocurrido durante la grabación de un video musical, cuando presuntamente el actor la llevó a su camerino y ahí la besó y realizó contacto físico sin su consentimiento.

La denuncia fue interpuesta el 2 de abril de 2026 y posteriormente se dieron a conocer detalles del caso en televisión y portales de espectáculos.