Hija de Ricardo Arjona podría unirse a secuela de "Superman" como heroína

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La actriz Adria Arjona se podría unir al elenco de la secuela “Superman: Man of Tomorrow”, que se estrenará en cines el 9 de Julio de 2027. Importantes medios estadounidense han escrito que la hija del cantante Ricardo Arjona, sería confirmada con un personaje que dará mucho de qué hablar.

Adria en "Superman"

Medios afirman que la belleza puertorriqueña tendría en el film el personaje de Máxima, una poderosa reina alienígena del planeta Almerac en DC Comics, conocida por obsesionarse con Superman para que sea su esposo y rey.

Sin embargo, también dicen que en el film que será dirigido por James Gunn, Adria tendría el papel de la emblemática Mujer Maravilla, la famosa superheroína que hace una dupla increíble con Superman.

The Hollywood Reporter destaca en un artículo que el hasta el momento no es oficial la elección de la joven, quien es pareja del actor Jason Momoa.

La posible confirmación ha despertado emociones en los seguidores de DC por de nuevo ver a una artista latina en una película importante, tal y como lo hizo el año pasado la venezolana María Gabriel de Faría como Angela 'Angie' Spica, la ingeniera.

En los últimos años Arjona de 33 años, ha destacado en importantes producciones del cine como “Parpadea dos veces”, “6 en la sombra”, “Hit Man”, “Morbius”, “Splitsville” y “Father of the Bride”.

Detalles de la artista

La nacida en San Juan, Puerto Rico, el 25 de abril de 1992, es hija del famoso intérprete de “Señora de las cuatro décadas” y de la modelo Leslie Torres.

Desde pequeña mostró gran amor por la actuación estudiando en la reconocida escuela Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York.