Hija de Ricardo Arjona sigue los pasos de su novio y se une al mundo de superhéroes

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La actriz puertorriqueña Adria Arjona, hija del exitoso cantante Ricardo Arjona, continúa consolidando su carrera en Hollywood con un paso que marca un antes y un después en su carrera.

La también novia del actor Jason Momoa, formará parte de la esperada secuela de Superman, titulada “Man of Tomorrow”. En esta nueva entrega del universo DC, Adria interpretará a Máxima, una imponente alienígena proveniente de Almerac.

Conoce al personaje de Adria Arjona

Lejos de ser un personaje secundario, Máxima es una figura central en la historia. Se trata de una reina guerrera con habilidades extraordinarias, cuya motivación principal es encontrar al compañero más fuerte del universo, es decir, Superman.

Este detalle no es menor, pues, el personaje oscila entre heroína, aliada e incluso antagonista, lo que promete añadirle a la historia una nueva capa narrativa.

Su presencia podría cambiar por completo la dinámica emocional y política del universo de Superman, introduciendo conflictos que van más allá del clásico enfrentamiento entre el bien y el mal.

Un elenco de alto calibre

La película, dirigida por James Gunn, contará con un reparto de primer nivel encabezado por David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como el villano Lex Luthor.

También regresan nombres clave como Rachel Brosnahan en el papel de Lois Lane, consolidando así una nueva etapa dentro del universo cinematográfico de DC.

El filme tiene previsto su estreno para el 9 de julio de 2027, posicionándose desde ya como uno de los lanzamientos más esperados del cine de superhéroes.

Aunque muchos fans imaginaban a Arjona como Wonder Woman, su incorporación como Máxima podría resultar aún más estratégica. Se trata de un personaje con profundidad dramática, fuerza física y relevancia narrativa, ideal para destacar en una franquicia global.