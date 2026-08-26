Hija de cantante mexicano se le va encima a Kerly Ruiz con fuertes acusaciones

Suscríbete a nuestros canales

La polémica alrededor del cantante mexicano, Lupillo Rivera, y su reciente ruptura sentimental sigue creciendo y ahora salpica directamente a la animadora venezolana, Kerly Ruiz.

Ayana Rivera, hija del artista arremetió públicamente contra la presentadora y el programa Siéntese Quien Pueda, al considerar que se ha difundido una versión de los acontecimientos que, según ella, no corresponde a la realidad.

Ayana Rivera cuestiona las versiones difundidas

El conflicto aparece después de la separación de Lupillo Rivera y la modelo dominicana Taína Pimentel, relación que había generado atención en los programas de entretenimiento.

En medio de las conversaciones sobre la ruptura, comenzaron a circular versiones relacionadas con la supuesta postura de los hijos del intérprete frente al romance.

Ayana decidió intervenir para negar algunas de esas afirmaciones. La joven aseguró que no tuvo enfrentamientos con Taína Pimentel ni manifestó rechazo hacia la relación de su padre, contradiciendo así la narrativa que, durante meses, mencionaban en el espacio televisivo.

La fuerte acusación contra Kerly Ruiz

El señalamiento más directo fue contra Kerly Ruiz, integrante de Siéntese Quien Pueda. Ayana cuestionó la manera en que la presentadora habría abordado el tema y sostuvo que tanto Ruiz como Taína Pimentel intentaron construir una amistad que, según su versión, nunca existió.

La hija de Lupillo fue todavía más contundente al afirmar que ni siquiera conocía personalmente a la expareja de su padre. De esta manera, buscó desmarcarse de las versiones que la colocaban como una de las personas que habría tenido diferencias con Pimentel.

“Me estás molestando con todas estas mentiras!!! Esto viene pasando desde principios de año. Ya en este punto, tengo que preguntar: ¿es porque soy mexicana? Porque no vas a parar de difamarme en la televisión”, aseveró.

Asimismo, Rivera afirmó que, el problema de Kerly con ella es que nunca aceptó sus invitaciones a mantener una conversación cercana con la exnovia de su padre, pues, no pretendía formar parte de un show mediático.

Ayana amenaza con revelar mensajes privados

Entre tanto, Ayana Rivera aseguró que conserva mensajes de texto que podrían respaldar su versión de los hechos. La hija del cantante afirmó que tiene conversaciones guardadas desde marzo de 2026 y dejó abierta la posibilidad de hacerlas públicas.

La advertencia elevó todavía más la tensión, pues los supuestos mensajes podrían aportar nuevos elementos a una controversia que hasta ahora se ha desarrollado principalmente entre declaraciones, programas de televisión y publicaciones en redes sociales.