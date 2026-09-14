Heidi Klum cumple una promesa y sorprende a su hijo con tremendo regalo

La modelo y presentadora Heidi Klum sorprendió a su hijo mayor con un Ferrari F430 rojo, cumpliendo finalmente un acuerdo que nació durante una partida de Mario Kart cuando Henry todavía era adolescente.

El momento fue compartido por Klum en sus redes sociales y llamó la atención por el inesperado desenlace de aquella apuesta familiar.

Promesa del esposo de Heidi Klum

La historia detrás del lujoso regalo resulta tan curiosa como el propio automóvil. Cuando Henry era adolescente, tuvo una partida de Mario Kart con su padrastro, el músico Tom Kaulitz, esposo de Klum.

En medio del juego, Henry hizo una apuesta que consistía en que si él ganaba, Kaulitz tendría que regalarle un Ferrari cuando cumpliera 21 años. Siete años después, aquella promesa no quedó en el olvido.

Klum recuperó un antiguo video en el que Henry explicaba el acuerdo y lo compartió nuevamente para mostrar el origen de la sorpresa. Así que, esta apuesta divertida que hizo con su padrastro, al que le prometió que si perdía dejaba los videojuegos, se hizo realidad.

Tom Kaulitz guardó el Ferrari durante un año

La sorpresa también tuvo una buena dosis de paciencia. Según explicó Kaulitz, el Ferrari fue comprado el año pasado y permaneció escondido en el garaje hasta que Henry llegara a la edad acordada.

El momento de la entrega quedó registrado en video. Henry aparece junto a Kaulitz mientras su madre graba su reacción al descubrir el automóvil rojo que finalmente se convirtió en suyo.

Henry Samuel es el mayor de los cuatro hijos de Heidi Klum. La modelo también es madre de Leni, Johan y Lou, hijos de su matrimonio con el cantante Seal.