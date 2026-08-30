Funeral de Dolly Parton: El último adiós a la "Reina del country”

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La familia de Dolly Parton se despidió de la "Reina del Country". El viernes 28 de agosto, la cantante fue enterrada junto a su esposo, Carl Dean, en el Woodlawn Memorial Park and Mausoleum de Nashville.

Fue su sobrina, Lainey Parton, quien compartió la noticia en un conmovedor mensaje publicado en redes sociales un día después de la ceremonia privada. La petición de un acto reservado fue solicitada por la propia Dolly.

“Quería esperar hasta que mi abuela fuera enterrada ayer antes de intentar poner algo de esto en palabras”, escribió en la publicación.

Dolly falleció el 25 de agosto de 2026 tras una breve batalla contra el cáncer. Llevó la enfermedad con absoluta discreción.

Un deseo antes de morir

En 2014, la artista reveló para Entertainment Weekly la canción que sonaría durante su funeral y la historia detrás de ella. Aunque no se confirmó si la canción fue escuchada en el acto fúnebre, la entrevista fue recordada por sus más fieles seguidores.

“Hay una canción llamada ‘If We Never Meet Again’. Es una vieja canción de iglesia country-gospel que habla de si nunca nos volvemos a ver en este lado del cielo, te encontraré en esa hermosa orilla. Esa era la favorita de mi papá. La cantamos en su funeral y me gustaría que la cantaran en el mío”, compartió en aquel entonces.