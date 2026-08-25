Fanáticos llevan ofrendas a la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama

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El dolor por la pérdida física de Dolly Parton motivó a sus más fieles seguidores a rendir un sentido homenaje en su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood.

En horas de la tarde de este 25 de agosto, un grupo de fanáticos arribó al concurrido lugar con flores, cartas y una tarjeta con un mensaje especial para la “Reina del Country”. Imágenes difundidas por TMZ muestran a dos hombres dejando sus ofrendas.

“Los fans están honrando a Dolly Parton en su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood”, escribió el portal especializado en su perfil de Instagram.

Muerte de Dolly Parton

La “Reina de la música country”, Dolly Parton, murió a los 80 años. Fue su sobrino, Brian Seaver, quien reveló la dura noticia en Instagram, destacando su carrera y trayectoria, la cual impactó a todo el mundo con éxitos musicales como “Jolene”, “9 to 5”, “I Will Always Love You”, “Coat of Many Colors”, entre otros.

“Hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean. Hermana, abuela y bisabuela para una generación y para la siguiente”, escribió.

Dolly Parton al Paseo de la Fama

En 1984, la intérprete develó su primera estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood gracias a su exitosa trayectoria. Años más tarde, en 2018, obtuvo una segunda de forma conjunta con Emmylou Harris y Linda Ronstadt como reconocimiento al icónico proyecto musical del trío.