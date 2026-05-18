Famosos venezolanos vivieron la Primera Comunión de sus hijas en Miami

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El fin de semana, varios artistas venezolanos residenciados en Miami, celebraron la Primera Comunión de sus hijas, compartiendo en redes fotografías llenas de felicidad, amor y apoyo.

Kerly Ruiz

La conductora de “¡Siéntese quien pueda!” estuvo llena de emoción por ver a su pequeña realizar el sacramento, tras varios meses de seminarios y actividades previas.

Gail Gabriela lució el clásico vestido blanco, tocado de flores y un rosario. Además, posó muy sonriente con sus padres Kerly e Irrael, quienes se reencontraron para la ocasión. Al festejo también asistió su abuela, la señora Nancy.

“Hoy un día muy importante para mí hija. En la Gracia de Dios, su primera comunión”, escribió.

Carolina Sandoval

La también conductora de “¡Siéntese quien pueda!” celebró la comunión de su hija Amalia Victoria, en Coral Gables, Miami.

“En un día muy especial mamá y papá tienen que estar. GRACIAS a todos por su cariño”, escribió.

El reencuentro entre Carolina y el padre de su hija se dio tras los intensos comentarios y la atención mediática que rodeó el anuncio de su separación.

El Chef Yisus

El conductor y exdeportista, llamado Jesús Díaz, estuvo acompañado a su hija Anabella en el paso religioso.

“A papá Dios le pedí desde tu nacimiento que por siempre te guíe y te proteja. A ti te pido que lo lleves siempre muy cerquita y nunca olvides que está allí para ti SIEMPRE”, escribió.