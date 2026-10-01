Famosa exfutbolista se casa con su novia en una romántica boda en Nueva York

Sophia Bush y la exfutbolista Ashlyn Harris, sorprendieron al revelar que están casadas. La actriz de One Tree Hill y la deportista decidieron mantener en privado durante más de un año uno de los momentos más importantes de su relación.

De acuerdo a los informes, la boda fue celebrada en el verano de 2025 en una finca ubicada al norte del estado de Nueva York. La noticia salió a la luz con la publicación de un adelanto de las memorias de Bush, “And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress”.

En el libro, la actriz relata cómo ambas decidieron darse el “sí, quiero” lejos del ruido mediático y rodeadas de sus seres queridos.

La exftubolista y su pareja eligieron un lugar lejano

La celebración tuvo como protagonistas no solo a las novias, sino también a los hijos de Harris, Sloane y Ocean, quienes estuvieron presentes durante el enlace. La pareja apostó por una jornada sencilla, familiar y alejada de los protocolos de una gran boda.

Harris recordó que los niños pudieron correr por la propiedad, recoger flores y disfrutar del momento sin sentirse sometidos a la presión que puede acompañar una celebración de este tipo. Al finalizar el día, la familia se reunió para asar malvaviscos.

La elección tuvo además un sentido personal para ambas. Bush explicó a Vogue que, después de años viviendo bajo la mirada pública, querían que ese momento les perteneciera primero a ellas.

¿Por qué ocultaron la boda?

Después de la ceremonia, Bush y Harris no hicieron un anuncio inmediato. En cambio, recorrieron distintas partes del país para comunicar personalmente la noticia a familiares y amigos.

Una vez que las personas más cercanas ya lo sabían, la actriz sintió que había llegado el momento de hacerlo público. Incluso explicó que ya no quería seguir refiriéndose a Harris simplemente como su “pareja”.

“Eres mi mujer”, expresó Bush al hablar con su esposa, dejando claro lo especial que resulta para ella poder utilizar esa palabra.

Sophia Bush y Ashlyn Harris se conocieron en 2019, pero su relación sentimental comenzó varios años después. Ambas atravesaban procesos de separación cuando estrecharon sus vínculos y terminaron convirtiéndose en un apoyo importante la una para la otra.

Bush estuvo casada con Grant Hughes, mientras que Harris estuvo casada con la también futbolista Ali Krieger, con quien tiene a sus dos hijos por adopción. La relación entre Bush y Harris comenzó en 2023 y posteriormente hicieron pública su historia.

La pareja también ha hablado de la importancia de la visibilidad LGBTQ+ y ambas forman parte de la junta directiva de Human Rights Campaign. Harris ha explicado que mostrar su relación públicamente puede ayudar a jóvenes que todavía sienten que deben ocultarse.