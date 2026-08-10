Andreina Álvarez y su pareja celebran importante noticia: "Seremos más"

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Un momento de mucha emoción vive la actriz, humorista y presentadora venezolana Andreina Álvarez, por la futura llegada de una camada de perritos. Fue a través de Instagram que la artista y su pareja, Zaida Noheli La Cruz, revelaron la gran noticia a todo el público.

Gran revelación

Andreina y Zaida se mostraron muy felices cargando a la perrita, quien se encuentra en la dulce de espera, que las convertirá en “abuelas”.

“LA FAMILIA CRECE. Ahora seremos más de tres”, escribió la popular “Chupetera”, al mismo tiempo que muestra la ecografía oficial de su mascota.

La publicación despertó mensajes de cariño para la familia Álvarez-La Cruz, al ya notarse la abultada barriguita de la mascota.

“Felicidades a esas abuelas”, es un comentario que dejó colgado un internauta en la publicación que tiene más de 19 mil me gusta y múltiples opiniones de felicidad a la pareja.

Anhelo de ser madre

La exconductora del show “Ají Picante” expresó hace algunos meses su gran deseo de poder convertirse en madre de una bebé junto a su pareja, con quien mantiene una relación estable.

“Sin duda alguna, en el 2026, a mis 47 años, quiero ser mamá. Estoy lista para recibir la vida de ese ser que me hará comprender el amor infinito que mi madre siente por mí. He comprendido que nunca es tarde para el milagro cuando el alma tiene tanto amor acumulado para entregar”, expresó en una entrevista.