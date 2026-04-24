Andreina Álvarez sueña en cansarse con su novia

Suscríbete a nuestros canales

Para la humorista y animadora venezolana, Andreina Álvarez, es un sueño poder llegar al altar con su novia Zaida Noheli La Cruz. La conocida “Chupetera”, posteó un video en Instagram como invitada en una boda en Margarita, que ha despertado sus ganas en dar el gran “Sí, acepto”.

Andreina llena de amor

La animadora del programa “¿Y qué hay de nuevo?” mostró en el video cada momento del viaje para llegar con su pareja a Margarita y disfrutar de la unión de sus amigos.

Ambas asistieron a la ceremonia en la playa luciendo muy radiantes, Andreina con un vestido en color negro y cristales. Mientras, que Zaida, se fue por un traje ceñido al cuerpo en color rojo.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar de internautas creyendo que eran ellas las que contraerían nupcias.

Una posible boda

La pareja de Álvarez fue muy clara en responder a sus seguidores en Instagram, indicando que es un sueño que tiene muy presente y solo esperan el tiempo y momento indicado.

“Aún no, pero las ganas nos sobran”, “Es mi gran sueño”, son algunas de las respuestas que realizó Zaida.

Desde hace tiempo la pareja se ha mantenido estable, unidas y juntas en cada momento. La relación tiene a Andreina feliz y también con ganas de dar el gran paso al altar posiblemente en Estados Unidos.