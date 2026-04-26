Familia de Michael Jackson pone fin al mito sobre su color de piel

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Uno de los aspectos más cuestionados sobre la vida de Michael Jackson fue su color de piel, incluso, después de su muerte el debate se trasladó a otros escenarios. Con el estreno de la biopic, el tema es abordado desde una mirada más íntima con el diagnóstico de vitíligo.

Desde muy joven el “Rey del pop” padecía de esta enfermedad autoinmune que destruye la pigmentación de la piel. Sin embargo, durante su laureada vida fue señalado por su identidad racial.}

Familia de Michael destruye el mito

Jafaar Jackson, quien tuvo el difícil compromiso de representar al artista en “Michael”, respondió a una interrogante de un periodista: ¿Cuál es el mayor malentendido sobre tu tío?.

Sin pensarlo mucho fue directo en decir: “El mayor malentendido… diría que quería ser blanco, esta película te da esa comprensión de lo que es, el vitiligo jugó un papel en su vida, él luchó desde una temprana edad”.

El film abarca todo este contexto médico para que el público comprenda lo que Michael vivió desde joven.

Michael Jackson quiso romper con el estigma

Una entrevista para Oprah Winfrey en 1993, Michael Jackson abordó el diagnóstico como nunca antes tras críticas por el supuesto rechazo a su identidad afroamericana.

“Es algo que no puedo controlar”, dijo sobre el vitíligo; además, admitió estar orgulloso de ser un hombre negro. Después de su fallecimiento, la icónica presentadora confesó que en aquella época las personas no comprenden al artista y su enfermedad.