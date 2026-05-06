Fallece Ted Turner a los 87 años: adiós al creador de CNN

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Ted Turner, empresario estadounidense y fundador de CNN, falleció este 6 de mayo a los 87 años, dejando tras de sí un legado que redefinió el periodismo televisivo y cambió para siempre la forma en que millones de personas consumen noticias.

La noticia fue confirmada por Turner Enterprises y posteriormente difundida por CNN, cadena que él mismo creó en 1980 y que marcó un antes y un después al convertirse en el primer canal de noticias 24 horas del mundo.

Ted Turner: el hombre de la idea que cambió todo

Mucho antes de que las noticias en tiempo real dominaran internet y redes sociales, Ted Turner apostó por una idea que muchos consideraban absurda al crear un canal dedicado exclusivamente a informar las 24 horas del día.

En 1980 lanzó CNN desde Atlanta, rompiendo con el esquema tradicional de noticieros limitados a horarios específicos. La propuesta transformó la cobertura global de eventos históricos, desde conflictos bélicos hasta elecciones presidenciales y crisis internacionales.

Con CNN nació también el llamado “efecto CNN”, término utilizado para describir cómo la cobertura constante podía influir en decisiones políticas y en la opinión pública mundial.

El imperio Turner

La ambición de Turner fue mucho más allá del periodismo. Construyó un imperio mediático que incluyó canales como TBS, TNT, Turner Classic Movies y Cartoon Network, ampliando su influencia sobre entretenimiento, cine, deportes y cultura pop.

Además, fue propietario de franquicias deportivas como los Atlanta Braves y Atlanta Hawks, y también tuvo impacto en el mundo del entretenimiento al impulsar proyectos como “Captain Planet”, serie animada enfocada en conciencia ambiental.

Su capacidad para detectar oportunidades y romper paradigmas lo convirtió en una figura tan admirada como polémica dentro del ecosistema empresarial estadounidense.

Un legado intachable

Más allá de los negocios, el exesposo de Jane Fonda, fue reconocido por su faceta filantrópica. En 1997 sorprendió al mundo con una donación de 1.000 millones de dólares destinada a Naciones Unidas, una de las contribuciones individuales más grandes de la época.

También fue un firme defensor del medioambiente, el desarme nuclear y la conservación de especies, llegando a convertirse en uno de los mayores propietarios privados de tierras en Estados Unidos.

En sus últimos años se mantuvo alejado del foco público tras revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad neurodegenerativa similar al Alzheimer y Parkinson.