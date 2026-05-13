Fallece querida presentadora colombiana: luchó contra fatídica enfermedad

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El pasado 10 de mayo falleció la conductora Bianca Gambino a los 52 años, luego de haber permanecido hospitalizada por varios días debido a severos problemas de salud.

En 2024, la periodista fue diagnosticada con cáncer de colon, una enfermedad que la obligó a alejarse del ojo público para centrarse en su tratamiento. Aunque todo estaba bajo control y retomó sus actividades, sufrió una recaída.

Bianca Gambino sufre una recaída

Hace semanas, Gambino fue ingresada de emergencia a un centro de salud tras una recaída. Pese a que no se han compartido más detalles sobre su muerte, se reporta en medios de comunicación que la causa fue un paro cardiorrespiratorio.

Los actos fúnebres se desarrollaron en privado; la familia se reservó compartir declaraciones. “Su familia decidió, de manera muy discreta, tener las honras fúnebres, pues muy secretas para ellos”, comentaron los conductores de Buen Día Colombia.

Un ícono del periodismo en Colombia

Bianca Gambino inició su carrera durante la década de los 90 en los medios de comunicación como locutora de RCN Radio.

Tiempo después condujo el programa Citynoticias con Guillermo Villamil en Citytv, donde permaneció hasta el 2001. Las puertas se le abrieron en otros medios como Noticias Uno, W Radio y CM&.