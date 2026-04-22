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Fallece a los 79 años actriz de "La Rosa de Guadalupe"

Su nieto, el actor Chris Pazcal, escribió un doloroso mensaje de despedida y agradecimiento por los años vividos 

Por

Elvis González
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 01:05 pm
Fallece a los 79 años actriz de "La Rosa de Guadalupe"
Karina Duprez y compañeras / Cortesía
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La industria de la televisión mexicana sigue de luto, la confirmarse la mañana del miércoles 22 de abril, la muerte de la actriz de Televisa Karina Duprez a los 79 años.

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Una dura partida 

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la dura pérdida con un mensaje de despedida, y destacando los trabajos más emblemáticos que hizo en la televisión mexicana como “Rosa salvaje”, “Mundo de juguetes" y "La fuerza del amor" de 1990.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez. Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva”, dice el mensaje de Instagram.

Hasta el momento no se conoce la causa del fallecimiento de la artista, a quien su nieto Chris Pazcal, le dedicó un mensaje de despedida resaltando su guía, cariño y los increíbles momentos que pasaron juntos, los cuales siempre guardará en su corazón.

“Gracias por creer en mí, por impulsarme y por ser parte fundamental de mi carrera. Sin duda, no sería el actor que soy hoy si no fuera por ti, por tus enseñanzas, por tu pasión y por todo lo que me regalaste", destacó.

Gran legado en la TV

La artista nacida el 23 de diciembre de 1946, en la Ciudad de México, fue directora de escena de importantes producciones como “La rosa de Guadalupe”, “En nombre del amor”, “Esmeralda”, “Mujer bonita”, entre otras.

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