Exnovia de Vinicius Jr. besa a un mono y la acusan de “racista” ¡Mira el video!

Suscríbete a nuestros canales

La influencer brasileña, Virginia Fonseca, desató una ola de comentarios en redes sociales, pero, esta vez no por su polémica separación del futbolista Vinicius Jr., sino por un controversial video grabado durante sus vacaciones en Emiratos Árabes Unidos.

La creadora de contenido, quien recientemente confirmó su ruptura con el delantero del Real Madrid, compartió imágenes desde un zoológico interactivo donde aparece besando a un mono en la boca, lo que generó controversia entre los usuarios.

¿Punta para Vinicius Jr.?

Fonseca había viajado junto a una amiga a un exclusivo resort en Emiratos Árabes Unidos con la intención de desconectarse tras la mediática separación. Durante su visita al lugar, la influencer mostró distintas actividades con animales exóticos, incluyendo jirafas, chimpancés y monos.

Sin embargo, el momento que detonó la polémica fue cuando publicó un video donde se le observa acercándose a un mono hasta besarlo directamente en la boca mientras reía frente a la cámara.

En poco tiempo, la grabación abrió un fuerte debate en redes sociales por los riesgos sanitarios que generan este tipo de contacto con animales salvajes. No obstante, muchos afirmaron que, lo hizo como un dardo para el futbolista, debido al contexto emocional en el que ocurrió todo.

La situación tomó mayor fuerza porque el delantero brasileño ha sido víctima de ataques racistas en múltiples ocasiones durante su carrera futbolística, especialmente en España, donde ha recibido insultos vinculados con monos desde las gradas.

“Que no se ponga tan digna que se la ha estado tirando durante mucho tiempo”, “Es un video de mal gusto”, “A Vini lo dejaron por racismo, ya lo vi todo”, “Está j0d!damente insinuando que Vini era un mono”, son algunos de los comentarios emitidos en redes.

Virginia se disculpa

Tras la controversia, Virginia Fonseca publicó un video para aclarar la situación: “Jamás en mi vida, lo juro por todo lo más sagrado, lo habría hecho con la intención de ofender a alguien. Siempre he estado al lado de Vini en la lucha contra el racismo”.

“Siempre lo he apoyado... Vengo aquí a pedir perdón, de verdad, a cualquiera que se haya sentido ofendido por mi video, pero sepan que es algo que siempre he hecho, el año pasado lo hice, besé al mono, él besa, tiene esa costumbre”, agregó.