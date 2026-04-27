Esta es la fecha del juicio al aficionado que llamó 'Mono' a Vinicius

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Es momento de hablar de Vinicius y no precisamente por alguna actuación suya dentro del campo, sino por algo que ha tomado revuelo fuera de él y que tiene al brasilero como protagonista.

Se trata del juicio que debería enfrentar un aficionado del Sevilla, en el se pide por la fiscalía un año y nueve meses de cárcel. La razón estaría en la acusación que tiene sobre la mesa por haber llamado presuntamente "mono" al futbolista merengue.

Hay que recordar que ese hecho tiene como data hace dos temporadas y que tuvo lugar en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo nuevo del caso es que ese proceso se habría sido aplazado hasta el próximo 22 de septiembre, según apunta EFE apegándose a sus fuentes.

Hay que recordar que el juicio tenía programado darse este próximo miércoles 29 de abril en la propia Audiencia de Sevilla y el seguidor de Sevilla tiene sobre él una petición provisional de prisión por parte de la acusación pública por el presunto delito contra la integridad moral.

¿Qué detalles señala la fiscalía sobre este caso de Vinicius?

El recuento de la explicación fiscal señala que los incidentes ocurrieron el octubre de 2023 durante el compromiso entre Sevilla y Real Madrid. Y en la grada se habrían dado los insultos del procesado.

A su vez, también se agrega en la acusación que la situación se dio entre el minuto 83 al 86 de este cotejo, en el preciso momento cuando el brasilero estaba por la zona de la grada gol norte, cercana al campo.

El texto de la fiscalía añade que los insultos se dieron "con evidente desprecio al color negro" relacionado al color de piel del jugador, con presuntos gritos con tono racista. Al tiempo, también señaló que hubo gestos característicos de los monos, con sonidos: "uh, uh, uh, uh", imitando la actuación del animal.

En LaLiga también se tomaron correctivos y se llevó el caso al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia. Incluso, el mismo Sevilla tomó cartas en el asunto, identificó al fanático y decidió expulsarlo para siempre de los partidos de la institución.