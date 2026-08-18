Ex de Maluma destapa su amor por una mujer mientras salía con el cantante

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Una confesión de Natalia Barulich, la modelo y artista que durante años fue conocida por su relación sentimental con Maluma, volvió a poner su nombre en el centro de la conversación.

La cubano-croata reveló que, mientras mantenía su romance con el cantante colombiano, en realidad no podía sacar de su cabeza a una mujer con quien había tenido una relación antes de comenzar su noviazgo con el intérprete de “Hawái”.

Maluma pasaba a segundo plano

La revelación ocurrió durante una conversación especialmente íntima en el podcast “Wrong Sauce”, donde Natalia, quien actualmente utiliza el nombre artístico Natalia Marion, apareció junto a Selena Sofia, su primera novia y actual compañera en el dúo musical Nat & Stone.

En medio del programa, la modelo habló de las presiones que experimentó para relacionarse con hombres y de cómo esas expectativas influyeron en una etapa importante de su vida.

Durante el episodio titulado “Dating Maluma While in Love With a Woman”, Natalia recordó el momento en que conoció a Selena y aseguró que se enamoró de ella justo antes de que su relación con Maluma se hiciera pública.

La modelo explicó que sus sentimientos por Selena no desaparecieron cuando comenzó su relación con el artista colombiano. Por el contrario, continuaba pensando en ella mientras estaba con el cantante.

“Siempre pensaba en ti”, le dijo Natalia a Selena. La modelo también admitió que incluso mientras estaba con Maluma su mente regresaba constantemente a aquella relación.

La presión de su familia influyó en sus relaciones

Uno de los aspectos más llamativos de la conversación fue la explicación de Barulich sobre las razones por las que decidió mantener en secreto su relación con Selena.

La modelo contó que creció dentro de un entorno católico conservador, en el que aprendió a reprimir su atracción hacia las mujeres. A esto se sumó la presión que recibía de personas de su entorno familiar y de la industria musical.

“Todo el mundo a mi alrededor me decía: ‘tienes que estar con un hombre’”, relató Natalia durante el podcast. Según su testimonio, esa presión la llevó a salir con hombres, aunque emocionalmente seguía vinculada a Selena.

Incluso explicó que llegó a sentir que no tenía otra alternativa si quería imaginar un futuro convencional. “Salí con él también porque en ese momento sentía que nunca podría tener un futuro con una mujer”, confesó.

Maluma llegó a sospechar

La confesión también incluyó un detalle particularmente revelador sobre la relación con Maluma. Natalia aseguró que el cantante llegó a percibir que algo ocurría y que incluso le preguntó si era “secretamente lesbiana”. En aquel momento, según contó, ella rechazaba esa posibilidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Natalia reconoció que sus sentimientos por Selena continuaban presentes. Recordó que durante las noches sentía deseos de estar con mujeres y que incluso lloraba pensando en su exnovia.

Por su parte, Selena Sofia también recordó el impacto que tuvo verla públicamente junto a Maluma. La ex de Natalia reconoció que atravesó momentos muy difíciles mientras observaba las fotografías y noticias de Natalia con el cantante.

“Estaba perdiendo la mente”, confesó Selena al recordar aquella época, explicando que hacía todo lo posible por no mirar las imágenes relacionadas con la pareja.

Natalia Barulich y Maluma se conocieron en 2017 durante la grabación del videoclip de “Felices los 4”, una de las canciones que ayudó a consolidar la proyección internacional del artista colombiano.

Durante aproximadamente dos años fueron una de las parejas más mediáticas de la música latina. Finalmente, su separación se confirmó en octubre de 2019, poniendo fin a una relación que había estado constantemente bajo la mirada pública.