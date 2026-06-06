Eugenio Derbez se une al luto de integrante de la “La Familia P. Luche”

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El actor y comediante Eugenio Derbez se conmovió por la muerte del querido Abraham Pérez, integrante de La familia P. Luche, quien perdió la vida este 5 de junio.

“Descanse en paz... siempre fue un gran compañero”, escribió el intérprete de Ludovico P. Luche en una publicación sobre el fallecimiento del actor en la cuenta Sensacine México. Además, a través de sus historias de Instagram, compartió un video con los mejores momentos de su papel protagónico junto al licenciado Cortillo, interpretado por Pérez.

Su reacción movió las fibras más sensibles de aquellos que recuerdan la producción de Televisa.

Muerte del licenciado Cortillo

El creador de contenido Omar Crew informó de la muerte de Abraham Pérez en una sentida despedida publicada en su perfil de Facebook, donde destacó sus años de amistad y extendió sus condolencias a sus familiares.

"Amigo de tantos años, Abrahancito, mejor conocido como el lic. Cortillo de La familia P. Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia, a la que le deseamos pronta resignación", escribió en Facebook.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte del querido actor de La familia P. Luche; sus familiares guardan silencio, mientras los fieles seguidores de la serie mexicana se mantienen a la expectativa para conocer mayor información al respecto.