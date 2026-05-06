Esta es la jugosa fortuna de Ted Turner, fundador de CNN

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Ted Turner, fundador de CNN, cambió por completo las reglas del juego en los medios de comunicación tradicionales y el periodismo informativo. Gracias a su legado imborrable construyó un imperio que se tradujo en una jugosa fortuna.

Para entender su patrimonio valorado en millones de dólares, es importante aclarar lo que representó Turner en una era donde la televisión buscaba su equilibrio en el mundo.

En 1980 fundó CNN desde Atlanta, rompiendo con el esquema tradicional de noticieros limitados a horarios específicos. La propuesta transformó la cobertura global de eventos históricos, desde conflictos bélicos hasta elecciones presidenciales y crisis internacionales.

Su formato de noticias 24 horas se replicó posteriormente en otros canales. Además, amplió su dominio adquiriendo: TBS, TNT, Turner Classic Movies y Cartoon Network. Y, se extendió con franquicias deportivas como Atlanta Braves y Atlanta Hawks.

Fortuna de Ted Turner

Con todo un imperio en comunicaciones, Ted Turner poseía una fortuna de $2.500 millones y $2.800 millones al momento de su muerte, según Forbes a través de cifras citadas por The Mirror US.

Sin embargo, luego de la fusión de AOL y Time Warner en 2001, perdió $8.000 millones, en pleno estallido de la burbuja puntocom, uno de los golpes financieros más dolorosos que sufrió.

A pesar de los altibajos, logró mantener su estatus entre los empresarios poderosos en Estados Unidos.

Adiós al fundador de CNN

Ted Turner murió este miércoles 06 de mayo a los 87 años, la noticia fue compartida por Turner Enterprises y posteriormente difundida por CNN.

En 2018 comunicó que le fue diagnosticado padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del párkinson y el alzhéimer.