Encuentran sin vida a querido actor de cine y televisión: ¿Cuáles son las causas?

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La pantalla está de luto por la repentina muerte del actor Ray MacDonald, encontrado muerto en el sofá de su residencia ubicada en Bangkok, Tailandia.

Su esposa reportó a las autoridades la emergencia al hallarlo inconsciente frente al televisor cuando iba a despertarlo en la mañana de este jueves 20 de agosto. Al principio, la mujer pensó que se trataba de una broma de su esposo.

Los servicios de emergencia se aproximaron a la propiedad y activaron el protocolo para reanimarlo; sin embargo, era demasiado tarde: el actor de cine y televisión había fallecido.

De acuerdo con el relato de su esposa, el histrión se durmió en la noche y no despertó ni recuperó la conciencia.

Posible causa de muerte

Aunque no se han esclarecido las causas que rodean el fallecimiento, según Leo Putt, cantante y actor, MacDonald presentaba problemas de salud relacionados con un estrechamiento en tres arterias coronarias que había provocado una isquemia miocárdica.

En el último tiempo, había observado a su amigo con fatiga. Sin embargo, por el momento no hay un informe oficial de la autopsia que confirme la causa exacta del deceso.

Trayectoria consolidada

Ray MacDonald, de 49 años, construyó una sólida carrera y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento del país asiático. Gracias a Teen Talk, un programa juvenil de los años 90, logró proyectar su talento e impulsar su imagen en el medio artístico.

Su carrera incluyó títulos como Fun Bar Karaoke (1997), O-Negative, Dear Galileo y The Eye 3: Infinity. En los últimos años, también había estado muy activo produciendo contenido en redes sociales.