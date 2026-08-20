Muere reconocido fotógrafo y artista venezolano ¡Paz a su alma!

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La mañana de este jueves 20 de agosto se confirmó la muerte del fotógrafo y artista venezolano Nelson Garrido.

Confirmación de la muerte de Nelson

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y lamento por la muerte de Garrido, quien fue uno de los fotógrafos más importantes del país, recibiendo el Premio Nacional de Artes Plásticas de Venezuela en el año 1991.

Fue en la cuenta oficial del artista que se confirmó la dolorosa noticia con una fotografía y un mensaje: “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Nelson Garrido”.

El fotógrafo de reinas de belleza y artistas, Iván Dumont, dejó un mensaje en la publicación resaltando el talento del fallecido: “Grande Nelson”, escribió.

Familiares informaron que los actos fúnebres se llevarán a cabo el domingo 23 de agosto en la Funeraria Vallés de Caracas.

Gran legado en la fotografía

El nacido en Caracas en 1952 deja un legado único e imborrable en la fotografía venezolana, que incluye haber formado parte de un taller del también fallecido Carlos Cruz-Diez en París.

Tuvo durante varios años una escuela de fotografía en Caracas y en 1991 ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas, siendo el primer fotógrafo en recibir tan importante reconocimiento.