El príncipe Harry y Meghan Markle abandonan Estados Unidos después de 6 años

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A seis años de instalarse en California, Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan Markle regresan al Reino Unido junto a sus dos hijos, en una nueva etapa familiar tras dejar de lado sus compromisos con la corona británica.

Desde 2020, la pareja buscó un nuevo horizonte lejos de la Familia Real y, un año más tarde, anunció su renuncia a los compromisos con el Palacio de Buckingham, priorizando su vida privada e independiente.

Según el medio The Telegraph, “planean abandonar Estados Unidos antes de que termine el mes para instalarse en una residencia privada, ajena a la familia real, que estaría situada en las afueras de Londres”. Cabe destacar que la propiedad no está asociada a las numerosas residencias reales.

Por su parte, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya se encuentran matriculados en un colegio privado a la espera del nuevo año escolar que inicia en septiembre.

Ruptura de relaciones con la Casa Real

En 2021, la reina Isabel II oficializó la salida de Harry de sus obligaciones con la Casa Real. Su distanciamiento familiar derivó en especulaciones sobre una supuesta disputa que fue aclarada en una entrevista con Oprah Winfrey.

De acuerdo con el príncipe, un miembro de la Familia Real hizo un comentario racista sobre el color de piel de Archie antes de que naciera. No reveló la identidad de la persona, pero fue razón suficiente para alejarse del entorno.

Las tensiones se profundizaron después con el documental de Netflix de la pareja y con las reveladoras memorias de Harry, Spare.