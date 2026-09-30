El homenaje de Don Omar a Daddy Yankee que paralizó a sus fans

Una vez más queda claro que la rivalidad entre Don Omar y Daddy Yankee ya es parte del pasado. Recientemente, el conocido como ‘King of Kings’, protagonizó un inesperado homenaje a su colega en el TD Garden de Boston.

El gesto ocurrió mientras el puertorriqueño desarrolla su nueva gira internacional, The Last King World Tour, con la que regresó a los escenarios a finales de septiembre de 2026.

El artista aprovechó la presentación para hablar frente a miles de personas sobre la influencia que tuvo 'The Big Boss' en su propia historia musical.

Don Omar habló de Daddy Yankee

Lejos de las antiguas diferencias que marcaron parte de sus carreras, Don Omar se refirió a su colega con admiración y recordó que conocía su música incluso antes de convertirse en una figura reconocida del género urbano.

“La música de este tipo la bailé yo antes de ser Don Omar”, expresó el intérprete durante el concierto, provocando una ovación entre los asistentes.

El cantante también destacó que el impacto de Daddy Yankee trascendió generaciones. “La bailaste tú, la bailaron tus hijos”, afirmó al hablar sobre las décadas de trabajo y perseverancia del llamado Big Boss.

Después de sus palabras, Don Omar continuó el espectáculo con “Gata Gangster”, una de las colaboraciones clásicas que grabó junto a Daddy Yankee.

Una rivalidad histórica

Para nadie es un secreto que, los boricuas fueron durante años dos de los principales referentes del movimiento urbano y protagonizaron una rivalidad musical que alimentó titulares, canciones e indirectas.

Sin embargo, esa etapa comenzó a quedar atrás. En diciembre de 2023, ambos dieron señales públicas de haber cerrado ese capítulo después del anuncio del retiro de Daddy Yankee de los escenarios.