El hijo del fundador de Mango fue detenido por la muerte de su propio padre

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Las investigaciones por la muerte de Isak Andic, fundador de la cadena internacional de moda Mango, han dado un giro inesperado tras el arresto de su hijo Jonathan Andic, acusado por el homicidio de su propio padre.

Los Mossos d’Esquadra (policía catalana) detuvieron al primogénito del empresario para trasladarlo a los juzgados de Martorell, en Barcelona, para declarar sobre el caso. Desde el inicio de las averiguaciones, Jonathan ha sostenido su inocencia y relaciona la muerte del fundador con un accidente.

El misterio de la muerte de Isak Andic

Isak Andic falleció en diciembre de 2024 tras caer desde una altura de más de 100 metros durante una excursión en las Coves del Salnitre, en Montserrat, con la compañía de Jonathan, su único testigo.

Al principio, el trágico desenlace fue asociado a un accidente, pero todo cambió conforme avanzó la investigación. La rareza que rodea el incidente en una zona de baja dificultad y la falta de testigos independientes unieron a la policía a plantear otra hipótesis.

En marzo de 2025, la jueza, tras recibir una ampliación de los atestados de los Mossos, ordenó la reapertura del caso, el cual terminó con el arresto de Jonathan Andic. Además, Estefanía Knuth, expareja de Isak, dejó entrever una disputa entre padre e hijo.