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Muere el salsero Sammy Marrero, voz de la Orquesta La Selecta

La noticia fue confirmada por su hija Jenissa Marrero a través de un comunicado en redes sociales

Por

Kleimar Reina
Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 10:40 am
Muere el salsero Sammy Marrero, voz de la Orquesta La Selecta
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La salsa se tiñe de luto con la muerte del legendario Sammy Marrero a los 84 años. La noticia fue confirmada por su hija Jenissa Marrero a través de un comunicado en redes sociales.

“Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, escribió.

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