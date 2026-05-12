"Don Ramón" tendrá su propia serie de televisión

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“Don Ramón” personaje cómico del show “El Chavo del 8” e interpretado por el actor Ramón Valdés, tendrá su propia serie de televisión. La noticia fue confirmada por un ejecutivo de Warner Bros. Discovery para México y Colombia.

La serie llegará a todo el mundo tras el rotundo éxito que tuvo la bioserie “Sin querer queriendo”, en honor al fallecido Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

Homenaje al "Monchito" de la vecindad

Hasta el momento se conoce que el proyecto promete rendir homenaje al legendario Ramón, aquel señor flaco y gruñón de la vecindad de “El Chavo del 8”, que encantó a todo el mundo por no pagar la renta.

Aunque no se tiene detalles específicos de la serie, el ejecutivo aseguró que se encuentra en fase de desarrollo activo, con la meta de mostrar al público el antes y después del gran éxito del mexicano, que murió el 9 de agosto de 1988, a los 63 años.

El universo de Valdés y su dinastía

La serie de Ramón que promete seguir el universo de “Chespirito”, llegará por la plataforma HBO Max.

Se espera que cuente varios aspectos en la vida de Ramón, como su famosa y prolífica familia, conformada por Germán Valdés "Tin Tan", Manuel "El Loco" Valdés y Antonio "El Ratón" Valdés.

Además, el público espera ver cómo se dio la construcción de su relación con María Antonieta de las Nieves, la emblemática “Chilindrina”.