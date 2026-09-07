Diosa Canales debuta en México y conquista al público de “Perfume de Gardenia”

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La vedette venezolana, Diosa Canales, hizo este fin de semana su esperado debut en la escena teatral de México como parte del elenco de “Perfume de Gardenia”, una producción musical que atraviesa una nueva temporada en territorio azteca.

La llegada de Canales a las tablas mexicanas despertó expectativa entre sus seguidores y, de acuerdo con las primeras impresiones divulgadas desde el país, su presentación terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados de las funciones del fin de semana.

Diosa Canales fue ovacionada en México

Desde su aparición sobre el escenario, la venezolana consiguió captar la atención de los asistentes. Su desempeño, presencia escénica y carisma fueron recibidos con entusiasmo por el público, que respondió con una larga ovación durante las funciones.

El debut fue descrito como imponente y magistral por quienes presenciaron la presentación, una respuesta que representa un importante respaldo para Canales en su incursión dentro de la cartelera teatral mexicana.

La artista, conocida por su trayectoria como vedette, cantante y figura del entretenimiento venezolano, apuesta ahora por mostrar una faceta vinculada directamente con las producciones teatrales y ampliar su presencia en uno de los mercados de entretenimiento más importantes de Latinoamérica.

“Perfume de Gardenia”, el nuevo escenario de la venezolana

El debut de Diosa Canales ocurre dentro de la nueva temporada de “Perfume de Gardenia”, una obra musical que actualmente se presenta en México y que ha logrado mantenerse entre las propuestas teatrales que atraen al público, donde también está la criolla Marjorie de Sousa.

Para la venezolana, formar parte de esta producción representa la oportunidad de trasladar a las tablas mexicanas una experiencia artística construida durante años frente a los escenarios y las cámaras.

Su incorporación también abre una nueva ventana para su carrera fuera de Venezuela, precisamente en un país donde la industria del espectáculo cuenta con una amplia tradición teatral y musical.