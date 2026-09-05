Diosa Canales desborda sensualidad en los ensayos de "Perfume de Gardenia"

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La actriz, cantante y vedette venezolana Diosa Canales debuta este sábado 5 de septiembre en la reconocida pieza teatral “Perfume de Gardenia” en México.

Ensayos y preparación de Diosa

La belleza de 39 años lleva varias semanas en el país azteca entrenando y preparándose para su gran debut junto a grandes estrellas como Marjorie de Sousa, Maribel Guardia, Cristián de la Fuente, César Évora, entre otros.

Diosa, intérprete del éxito “Cuerpo y Alma”, ha compartido en su perfil de Instagram los ensayos para la presentación. En los videos y las imágenes, Canales se muestra en pleno escenario practicando con mucho estilo las coreografías junto a los bailarines.

En uno de los clips se aprecia que la artista estará realizando una gran elevación en el show, el cual estrenará temporada en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México.

“México, se viene algo espectacular. Muy Feliz y agradecida por la oportunidad", dice la publicación, la cual está llena de comentarios de emoción por ver a una venezolana brillar.

Las actrices Hilda Abrahamz y Alicia Machado apoyan la nueva oportunidad de Canales.

Diosa brillando en México

La artista estará con su compatriota, la actriz, modelo y exreina de belleza Marjorie de Sousa, quien es la figura principal de la pieza con el personaje de Gardenia Peralta.

Hace días la criolla, cuyo nombre de pila es Dioshaily Rosfer Canales Gil, escribió que se siente muy feliz de estar rodeada de grandes estrellas de la televisión latinoamericana en una pieza tan importante.