Detienen a famoso influencer en México por portar “sustancias prohibidas”

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El exparticipante de La Mansión VIP e influencer Naim Darrechi fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras arribar en un vuelo procedente de Puerto Vallarta.

El incidente se produjo cuando Naim fue acusado por las azafatas de “vapear” en pleno vuelo, una actividad prohibida en México. Al aterrizar, las autoridades escoltaron al español hasta ser detenido por la policía en la terminal aérea.

Varios videos difundidos en redes sociales muestran el altercado con los cuerpos de seguridad mientras el creador de contenido iba esposado para ser presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Naim Darrechi fue liberado después de acceder a su abogado en la madrugada de este 28 de mayo.

Naim Darrechi: detención por presunta discriminación

Víctor Carrillo, representante legal del influencer, sostuvo un encuentro con la prensa donde aseguró que su cliente es acusado por el delito de discriminación y no por portación de sustancias prohibidas.

"Se le atribuye el delito de discriminación y ya lo estamos atendiendo (...) Hay dos personas que le atribuyen la conducta de discriminación, ya se les tomó declaración. En un momento más vamos a revisarla para ver si es conveniente declarar o reservarnos", [declaró].

Además, informó que Naim Darrechi “está tranquilo” y mantiene toda la confianza en el proceso legal para esclarecer el caso.

En defensa del influencer

La reconocida personalidad de internet, Sol León, trató de intervenir en la situación persiguiendo la patrulla.

“Así deben de tratar a los delincuentes, no a la gente normal como uno. Mira cómo van en ching*, abusones, quieren que choquemos. Autoridades mexicanas, [lo tratan] como si fuera un delincuente, como si fuera un asesino”, dijo la también influencer.