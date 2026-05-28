Creadora de contenido venezolana "Valentina Mor" capturada en Colombia por presunto robo

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Hace algunos días fue detenida en Medellín, Colombia, la creadora de contenido venezolana “Valentina Mor”. La joven está siendo señalada de una presunta participación en una red de sustancias estupefacientes y robos a turistas.

El viernes 22 de mayo la mujer fue detenida durante un operativo policial realizado por las autoridades del Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes le tenían un seguimiento a la joven, quien se había hecho viral en redes hace años cuando fue entrevistada en Cartagena, Colombia.

Detalles del caso

En información recogida por diversos medios colombianos, aseguran que Valentina es parte de una red que operaba en zonas turística de Medellín y Cartagena, donde habría robado objetivos de valor a turistas nacionales y extranjeros.

Afirman que la red tenía un modus operandi muy específico de contactar a los turistas, hablarles de entornos sociales del país, luego suministrarles sustancias que los dejaban inconscientes y en ese estado quitarle todas sus pertenencias como dinero, relojes, joyas, tarjetas, entre otros objetos.

La detención se dio tras una denuncia por un robo millonario a un extranjero por la suma de 16 millones de pesos colombianos en moneda extranjera, llevando a la policía en tomar acciones para localizar a los responsables, entre ellos Valentina.

La detención ha desatado un debate en medios de comunicación y redes sociales en torno a la verdadera identidad de la señalada.

Algunos medios afirman que su nombre real es Kelmaris Daniela Duno Angulo, otras aseguran que se llama Valentina Velásquez, nacida y criada en Maracaibo, estado Zulia.

Tras la detención de la joven, se le realizó un primer juicio por todos los cargos ya mencionados, los cuales ella rechazó.

Valentina en la cárcel

La venezolana que fue detenida en un apartamento del barrio Laureles, estará en prisión mientras el caso se mantenga abierto y las autoridades colombianas no descartan próximas capturas.